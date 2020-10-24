Yemek operasyonunda 33 şüpheli serbest kaldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiası ile 3 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 33 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, almış olduğu duyum ve yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu, bazı şahısların 2017 ile 2020 arasında Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerine fesat karıştırdığını belirledi. Yapılan araştırmalarda, olaylara karıştığı tespit edilen 59 şüpheliden, 38'i hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 20 Ekim 2020 günü düzenlenen operasyonda 34 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 1 kişi emniyette ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan ve önceki gün Kocaeli Adliyesine sevk edilen 33 şüpheliden 20'si adli kontrol kararı ile savcılıkta, Tutuklama istemi ile sevk edilen 13 kişi ise nöbetçi mahkemede adli kontrol kararı ile serbest kaldı. 4 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.