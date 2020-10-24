Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı arttı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, son günlerde ülke genelinde artış gösteren koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından Kaymakamlar, Jandarma Komutanları ile Emniyet ve sağlık müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Karaloğlu, yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun daha önce yüzde 35'lere kadar düştüğünü ancak son günlerde bu rakamın yüzde 51'e yükseldiğini söyledi.

Koronavirüs vakalarının ülke genelinde artış göstermesi sebebiyle Vali Karaloğlu, video konferans sistemi üzerinden ilgililerin katılımıyla durum değerlendirmesi yaptı. Diyarbakır'daki covid-19'un yayılımını engellemeye yönelik alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, yetkililerden bilgiler aldı, alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulundu.

GRİPLE BİRLİKTE ETKİSİ ARTABİLİR



Ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da günlük vaka sayılarında az da olsa bir yükselme olduğunu belirten Karaloğlu, ilçe bazlı bir değerlendirme yaparak alınan tedbirlerin ve uygulamaların gözden geçirilmesinin gerekliliğinin üzerinde durdu. Hastalığın yayılımında vaka sayısı olarak bir dalgalanma olduğuna işaret eden Karaloğlu, kış aylarında daha çok görülen gribal enfeksiyonlarla koronavirüsün olumsuz etkisinin artabileceğini, bu nedenle tedbirlerin aynı şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ DOLULUK ORANI ARTTI



Yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun daha önce yüzde 35'lere kadar düştüğünü ancak son günlerde bu rakamın yüzde 51'e yükseldiğini dikkat çeken Karaloğlu, bu oranların, toplantıda yapılacak değerlendirmeler ve alınacak kararların önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Değerlendirmelerin lokal olarak yapılmasının bu aşamada daha faydalı olacağını da sözlerine ekleyen Karaloğlu, ilçe ilçe verileri paylaşarak alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmaları, veriler üzerinden değerlendirdi.

EN ÖNEMLİ SORUN KARANTİNAYA UYMAYANLAR



15 Eylül'den bugüne kadar, pozitif tanı konularak karantinaya alınıp, karantina kuralına uymadığı tespit edilerek yurtlara yerleştiren 423 vatandaş olduğunu ve şu anda 55 vatandaşın hala yurtlarda karantinada bulunduğunu, en önemli konunun da pozitif tanı alıp karantinaya uymayan vatandaşların tespit edilmesi olduğunu dile getiren Karaloğlu, buna yönelik olarak, yol kontrollerinde, kamu binalarına ve kamusal alanlara girişte, toplu taşımalarda yapılacak HES kodu uygulamasının başarılı sonuçlar vereceğini söyledi. Toplantıda, okullara da değinen Vali Karaloğlu, şu anda okullarda koronavirüse yönelik herhangi bir problem gözlemlenmediğini, kış aylarında beklenen grip ile oluşabilecek problemlere dönük kararlar alınabileceğini belirtti.

65 YAŞ ÜZERİNE "SOKAĞA ÇIKMA" HATIRLATMASI



Karaloğlu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda alınarak, sabah 07.00 ile 10.00 ve akşamüzeri 16.00 ile 20.00 saatleri arası uygulamaya konulan sokağa çıkma ve toplu taşıma ile pazar yeri, alışveriş merkezi gibi yerlere girme kısıtlamasının, vatandaşlara tekrar hatırlatılması gerektiğinin altını çizdi

COVİD 19 DENETİMLERİNDE TEDBİRLER ARTACAK



Toplu taşıma araçlarının ve semt pazarlarının da aynı şekilde daha önce alınan kararlara uygun olarak hareket etmelerini sağlayacak şekilde tedbirlerin uygulanması talimatını veren Karaloğlu'nun değerlendirmelerinin ardından söz alan kaymakamlar sorumlu oldukları ilçelerdeki durumlar hakkında bilgiler verdiler.