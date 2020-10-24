Zehra İsminin Anlamı Nedir? Zehra Ne Demek?

TÜİK'in resmi internet sitesinden yayınladığı son verilere göre en fazla nüfusa kayıtlı olan kız isimleri arasında yer almaktadır. Zehra isminin bu kadar fazla tercih edilmesinde önemli etkenler bulunur. Bunlardan en önemlisi ise anlamının güzel olmasıdır. Zehra isminin anlamı nedir sorusuna cevap arayarak kız bebeğine bu ismi vermek isteyenler tüm bilgilere bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki, Zehra isminin anlamı ne demek ve Zehra ismi Kur'an'da geçiyor mu?

ZEHRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de en yaygın olan kız isimlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Anne ve baba olma heyecanı yaşayan ve kız bebek bekleyen bireylerin en çok araştırdığı konu da Zehra isminin anlamıdır. Arapça kökenli bir isim olan Zehra birden fazla anlam taşır. Beş harften oluşan, telaffuzu kolay ve kulağa hoş gelen Zehra ismi popüler isimler kategorisinde yer alır.

Zehra, ziynet anlamına gelmektedir. Zehra isminin diğer anlamları ise şu şekilde;

Süs, ziynet.

Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.

Ay yüzlü, ay gibi parlak ve saf olan.

Hz. Muhammed (s.a.a.)'ın kızı Hz. Fatıma (sa)'nın lakabı.

ZEHRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kızının ismidir. Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinin 131. ayetinde Zehra ismi ziynet anlamında geçmektedir. Peygamberimizin kızın adı olması ve Kur'an'da geçiyor olması birçok kişinin tercih nedeni olur.