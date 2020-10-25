1 milyon litre kaçak içki ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı bu yıl içinde 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu yapıldığnı bildirdi. Operasyonlar kapsamında, 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi, 142 yasa dışı içki imalathanesi deşifre edildi. Son zamanlarda yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı.İstanbul Sultangazi'de dün bir depoya düzenlenen operasyonda 3.5 ton sahte içki, damıtma sistemi, alkol tankları ve alkol bidonları ele geçti. 1 kişi gözaltına alındı. Adana'da önceki gün 800 litre sahte içki, 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 17 litre, Gaziantep'te 95 litre, Malatya'da ise 269 litre sahte içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.