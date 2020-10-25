28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim çarşamba günü resmi kurumlar ve bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

29 Ekim için heyecanlı geri sayım bu hafta sona eriyor. Cuma günü kutlanacak olan 29 Ekim, cuma gününe denk geliyor. Bayram günü ve hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, 28 Ekim yarım gün resmi tatil mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, resmi tatil olan 29 Ekim Cuma günü öncesi 28 Ekim resmi tatil mi olacak, kamu çalışanları yarım gün resmi tatil izinlisi mi sayılacak? İşte, 28 Ekim günü hakkında merak edilenler...

29 EKİM TATİL Mİ? 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi gibi soruların yanıtları da araştırılır hale geldi.

İşte yanıtı!