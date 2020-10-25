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4 defineci suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, gerçekleştirilen operasyonda, ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 4 kişi suç aletleri ile birlikte yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 25.10.2020 14:22 ABONE OL
4 defineci suçüstü yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dilovası İlçesi Tepecik Mahallesinde define ve tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda önceki gün bahse konu noktaya operasyon düzenlendi. Operasyonda orman içerisinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen H.K., T.B., H.A. ve A.Ç. isimli şahıslar suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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4 defineci suçüstü yakalandı
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