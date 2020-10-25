SağlıkBakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Dün 113 bin 427 test yapıldı, 2 bin 91 hasta tespit edildi, 69 hasta vefat etti, bin 573 kişi iyileşti. Toplam hasta sayısı 359 bin 784'e, vefat sayısı 9 bin 727'ye, iyileşen hasta sayısı da 313 bin 93'e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise bin 699, hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.