Akıl alır gibi değil! Abartı egzozlu tanker trafikte tehlike saçtı...

ŞOV UĞRUNA TEHLİKE SAÇTI

Tanker olmasına rağmen hem abartı egzoz kullanan hem de desibeli yüksek hoparlörlerle çevreye rahatsızlık veren şahıs, dakikalarca bu şekilde ilerledi. Şov uğruna hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi... İstanbul trafiğinde dehşet saçan tanker sürücüsü kamerada | Video