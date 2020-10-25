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Akıl alır gibi değil! Abartı egzozlu tanker trafikte tehlike saçtı...

Cadde, sokak ve otoyollarda abartı egzozlu araçlarla drift yapan şehir magandaları dehşet saçmaya devam ediyor. Son olarak 'de yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Abartı egzoz takılı tanker sürücüsü, son ses müzikle birlikte araçların arasında zikzak yaparak ilerledi. Trafikte tehlike saçan maganda polis ekiplerince aranıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:59 Son Güncelleme: 25.10.2020 10:20 ABONE OL
Akıl alır gibi değil! Abartı egzozlu tanker trafikte tehlike saçtı...

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. İstanbul'da araçlarla trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi üzerinde önceki gün kaydedilen görüntülerde, abartı egzoz takılı olan tankerle ilerleyen sürücü, akan trafikte "slalom" yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

ŞOV UĞRUNA TEHLİKE SAÇTI

Tanker olmasına rağmen hem abartı egzoz kullanan hem de desibeli yüksek hoparlörlerle çevreye rahatsızlık veren şahıs, dakikalarca bu şekilde ilerledi. Şov uğruna hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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Akıl alır gibi değil! Abartı egzozlu tanker trafikte tehlike saçtı...
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