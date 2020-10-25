Arılar ‘Allah’ yazıp kovanı terk ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Kayacık Mahallesi'nde uzun yıllardır arıcılık işi ile uğraşan Gedik ailesinin arı kovanlarının içinde son günlerde esrarengiz olaylar yaşanıyor. Kovana ve peteklere, 'Allah, Hasbinallah' gibi yazılar yazan arılar, bu yazıları bir süre sonra silip kovanı terk ediyor. Kovanlarda yiyecek olmasına ve arıların oğul verme dönemi olmamasına rağmen arıların nereye gittiğini bilmediklerini söyleyen Gedik ailesi, bu gizemli olayın araştırılmasını istiyor. Tacettin Gedik "50 yıldır arılarla ilgileniyorum. İlk defa böyle bir olay gördüm. Oğlum yazıları benim sildiğimi düşünerek bana çıkıştı. Ama ben yapmadım" diye konuştu. Arıcı Hakan Sakar da "Bu iş normal değil. Büyüklerimiz arıların yok olmalarının kıyamet alametlerinden biri olacağını söylüyorlardı. Arılar bize bir mesaj veriyor" dedi.