‘Azmettirici’ kıskıvrak

Adıyaman Kahta'da yaşayan 21 yaşındaki Mustafa Aslan, Diyarbakır Yenişehir'de geçen çarşamba günü sokak ortasında ablası Melek Aslan'ı (24) silahla katletmişti. Tutuklanan Mustafa Aslan, ablasının eski sevgilisi Orhan Vatansever'in kendisine ve ailesine sık sık mesajlar gönderdiğini, ablası ve ailesiyle ilgili iftira dolu söylentiler ortaya attığını anlattı. Vatansever'in ayrıldığı sevgilisi Melek Aslan'ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa'yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği ortaya çıkınca polis, 'azmettirici' sıfatıyla kendisini aramaya başladı.Diyarbakır Cinayet Büro Amirliğince 4 kişilik özel ekip kuruldu. Ekip, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışarak titiz bir soruşturma yürüttü. Orhan Vatansever'in Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaldığı belirlendi. Ortak operasyonla kıskıvrak ele geçirilen Vatansever, karayoluyla İstanbul'a ardından uçakla Diyarbakır'a götürüldü. Kasap dükkânı sahibi olduğu Almanya'dan Türkiye'ye yılda 2-3 ay geldiği ve yılın en az 8 ayını Almanya'da geçirdiği öğrenilen Vatansever'in tek başına yaşadığı öğrenildi. Melek Aslan'a hediyeler aldığı, beraber gezdiklerini ve epeyce para harcadıklarını da dile getiren Vatansever, öldürülen Melek Aslan ile ciddi bir ilişki yaşadığını ve evlenmeyi düşündüğünü ancak aldatıldığı için hayal kırıklığı yaşadığını ileri sürdü.Aldatılmanın acısını yaşadığını ve bunu hazmedemediğini belirten Vatansever, bu nedenle durumu kardeşi Mustafa Aslan'a aktardığını, Melek Aslan'ın Diyarbakır'daki adresini de verdiğini, fotoğrafları da aldatılmayı hazmedemediği için gönderdiğini ve kardeşinin onu öldüreceğini hiçbir zaman düşünmediğini dile getirdi.Daha önce Vatansever, iki kez sevgilisi Melek Aslan'ı darp etmiş ve bu nedenle hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınmıştı. Orhan Vatansever'le ilgili son iki günde polise, 22'si e-posta yoluyla olmak üzere 264 ihbar geldiği öğrenildi. Gelen ihbarlar arasında FETÖ'cülere para karşılığında sahte pasaport temin ettiği, sık sık Bulgaristan'a gittiği belirtilen Vatansever'in, bu ülkede FETÖ ile iltisaklı kişilere para karşılığında Bulgar pasaportu temin ettiği ileri sürüldü.Orhan Vatansever, cinayet günü Mustafa Aslan'a, "Diyarbakır'a geliyorum", "Yurdun önündeyim" gibi gerçek dışı mesajlar atmıştı. Vatansever işte cinayet günü bu mesajları gönderdiği telefonun sinyali üzerinden yakalandı. Polis, Vatansever'in üzerinde 3 ayrı telefon hattı buldu. Öte yandan şüphelinin, telefonunu cinayet günü formatladığı, tüm fotoğrafları sildiği ortaya çıktı.