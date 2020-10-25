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Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

İstanbul Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi ve yanında bir tabanca bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 01:59 ABONE OL
Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay, İnönü Mahallesi'nde boş bir arsada 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boş arsada dolaşan vatandaşlar 25 yaşlarındaki S.Ö. adlı kişinin başından vurulmuş ve yanında tabanca olduğunu gördü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulmuş olan S.Ö.'nün öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrasında S. Ö.'nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
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