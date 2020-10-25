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Belediye Başkanı kendini karantinaya aldı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Belediye Başkanı , koronavirüs nedeniyle kendini karantinaya aldı.

ALPASLAN KÖRÜKÇÜ
Giriş Tarihi: 25.10.2020 23:38 ABONE OL
Belediye Başkanı kendini karantinaya aldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçe Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, sosyal medya hesabından kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, bir haftadır kovid mücadelesi veriyorum. Testlerim negatif ancak çekilen tomografilerde ciğerlerimde bulgular vardır. Doktorların tavsiyesi; izleyelim, görelim duruma bakalım.. Hal böyle iken izole olmamı tavsiye ettiler. Yaşadığımız bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli hemşehrilerime bu haberi bizzat vermek, salgının ciddiyetini yeniden paylaşmak istedim. Sağlık durumum iyi olmakla birlikte, kontrol amaçlı durum düzelene kadar izole kalacağım. Sizlerden ricam lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Virüsle mücadelede en etkin yol olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin."

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Belediye Başkanı kendini karantinaya aldı
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