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Bu acıya yürek dayanmaz! Bir babanın yıkıldığı an...

'de otomobiliyle geri manevra yapan İlhan Bektaş, aracın arkasında olan oğlu Can Bektaş'a (8) çarptı. Otomobilin altında kalan ve otomobilin altında 25 metre sürüklenen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 25.10.2020 17:28 Son Güncelleme: 25.10.2020 17:31 ABONE OL
Bu acıya yürek dayanmaz! Bir babanın yıkıldığı an...

Merkez Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesi Söbetaş Çıkmazı'nda oturan ilhan Bektaş 38 AAB 40 plakalı otomobiliyle çarşıya gitmek için evden ayrıldı. Babasının arkasından giden Can Bektaş, otomobilin arkasındayken, baba İlhan Bektaş, otomobiliyle geri manevra yaparak sokaktan çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUK 25 METRE SÜRÜKLENDİ

Otomobilin altında kalan Can Bektaş, 25 metre sürüklendi. Farkında olmadan oğluna çarpan baba ilhan Bektaş, durumu fark edince kahroldu. Babanın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan çocuğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba İlhan Bektaş, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Bir babanın yıkıldığı an...
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