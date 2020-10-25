Bu sene 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün tatil mi?

Tarihin yaklaşmasıyla beraber Cumhuriyet Bayramı öncesi resmi tatil araştırmaları başladı. Bu tarihin hangi güne denk geldiğini merak eden vatandaşlar tatilin kaç gün olacağı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Cumhuriyetin ilanının 97. Yıl dönümü her yıl milli bayramımız olarak coşkuyla kutlanılıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar…
Her yıl coşkuyla kutlanmakta olan Cumhuriyet Bayramı öncesi çalışan vatandaşlar ve öğrenciler 29 Ekim hangi güne denk geliyor merak ediyor. Bu kapsamda her yıl törenlerle kutlanan milli bayramımız Perşembe gününe denk geliyor. Vatandaşlar dilerse bir gün yıllık izninden kullanarak dört günlük tatil hakkı elde edebilecek…
CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Her yıl resmi tatil olarak ilan edilen milli bayramımız 97. yıl dönümünde Perşembe gününe denk geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerlerse Cuma günü yıllık izinlerinden kullanarak toplamda 4 gün izin yapabilecek...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.
Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.
CUMHURİYET BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ? 29 EKİM 1923'TE NE OLDU?
Osmanlı İmparatorluğu'nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı'na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919′da Samsun'a geldi. Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." diyordu.