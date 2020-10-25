Bu sene 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün tatil mi?

Tarihin yaklaşmasıyla beraber Cumhuriyet Bayramı öncesi resmi tatil araştırmaları başladı. Bu tarihin hangi güne denk geldiğini merak eden vatandaşlar tatilin kaç gün olacağı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Cumhuriyetin ilanının 97. Yıl dönümü her yıl milli bayramımız olarak coşkuyla kutlanılıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar…

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 28 EKİM YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl coşkuyla kutlanmakta olan Cumhuriyet Bayramı öncesi çalışan vatandaşlar ve öğrenciler 29 Ekim hangi güne denk geliyor merak ediyor. Bu kapsamda her yıl törenlerle kutlanan milli bayramımız Perşembe gününe denk geliyor. Vatandaşlar dilerse bir gün yıllık izninden kullanarak dört günlük tatil hakkı elde edebilecek…