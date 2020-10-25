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Elektronik ne bulursa çalmış

'te bir eve yapılan baskında çok sayıda çalıntı elektronik malzeme ele geçirildi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 25.10.2020 23:43 ABONE OL
Elektronik ne bulursa çalmış

Gaziantep'te polis tarafından baskın düzenlenen evde yüklü miktarda çalıntı elektronik malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan evsahibinin girdiği mesken ve işyerlerinden sadece elektronik malzeme çaldığı öğrenildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Hoşgör Mahallesinde bir ikamette çalıntı malzemelerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada çok sayıda çalıntı elektronik malzeme ele geçirildi. Girdiği yerlerden sadece elektronik malzeme çaldığı öğrenilen ev sahibi gözaltına alınırken çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilmek için emniyete götürüldü.

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Elektronik ne bulursa çalmış
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