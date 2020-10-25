En kullanışlı koltuk kumaşı hangisi? Koltuk döşeme kumaşları örnekleri ve fiyatları

Döşeme konusunda yeniyseniz koltuk seçimi yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü koltuk takımı hem evinizdeki dekorasyonu tamamlamalı, hem kolay temizlenen ve çabuk yıpranmayan bir kumaşa sahip olmalıdır. Ancak kumaşı ve iskelet yapısı hakkında bilgi sahip olduğunuz koltuk takımı bazen sizin için yeteri kadar kullanışlı özelliklere sahip olmayabilir. Bu sebepten dolayı size en uygun koltuk takımını belirlemek önemlidir. Peki, koltuk döşeme örnekleri ve fiyatları nelerdir? En kullanışlı koltuk kumaşı hangisi? Koltuk kaplama kumaşları nelerdir? İşte en kullanışlı koltuk takımı hakkında bilinmesi gerekenler…

EN KULLANIŞLI KOLTUK KUMAŞI HANGİSİDİR?

Döşemelik kumaş seçiminde en önemli nokta ihtiyaçlarınızın karşılayacak bir kumaş seçimidir. Örneğin, evinizde küçük çocuğunuz, evcil hayvanınız mı var? ya da görsellik sizin daha mı ön planda? İşte bu gibi soruların yanıtlarını verdikten sonra eviniz için en ideal koltuk kumaşını kolaylıkla tercih edebilirsiniz. Yıpranan, rengi solan, sökülmüş yastık kılıfları pek çok kişinin ortak şikayetidir. En kullanışlı koltuk döşeme ve kumaşına sahip olmak isteyenler gelecekte bu tip sıkıntılara maruz kalmamak için bazı unsurları göz önünde bulundurmalıdır.

Buraya kadar her şey tamam ama koltuk kumaşı hakkında daha fazla detaya ihtiyacım var diyorsanız, işte koltuk kaplama kumaşı örnekleri ve bazı ipuçları…

TAY TÜYÜ KUMAŞLAR

Yumuşak dokusu ve kadifemsi yapısı ile en sık tercih edilen koltuk kumaşları arasında yerini alan tay tüyü kumaşı, kadifeye benzerliği ile bilinir, ancak ondan daha kullanışlıdır. Göz zevkine hitap eden tay tüyü kumaşı aynı zamanda leke ve kirleri içine hapsetmeme özelliği ile öne çıkan kumaş çeşitleri arasında yer alır.

Tay tüyü kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Tay tüyü kumaş nasıldır?

KETEN KUMAŞLAR

Keten koltuk kumaşı ev dekorunda yaygın olarak kullanılan kumaş türüdür. Esnekliği ve sağlam yapısı ile aşınmalara ve darbelere karşı dayanıklıdır. Bu kumaşlar kolay kolay güneşten etkilenmez ve toz tutmazlar. Uzun ömürlü koltuk takımına sahip olmak isteyenlerin beklentilerini karşılayabilir.

Keten kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Keten kumaş nasıldır?

DERİ KUMAŞLAR

Ortama seçicilik katan deri kumaşlar uzun yıllar dayanıklılığı ile biliniyor. Rüstik ev dekorasyonlarını en iyi şekilde tamamlayan parçalardan biri olan deri kumaşlar, yaşam alanlarına her zaman gösterişli bir hava katar. Ancak mevsim değişikliklerinde bazı özelliklerini kaybetmesi deri kumaşa olan ilgiyi azaltabiliyor.

ŞÖNİL KUMAŞ

Kadifemsi ve tüylü yüzeyi şönil ipliklerle elde edilen kumaş türüdür. Sıkı bir dokuması vardır ve pamuklu ya da polyester olarak üretilir. Özellikle çocuklu evler için ideal olan şönil kumaş uzun yıllar kullanılabilecek kumaş türüdür.

NUBUK KUMAŞ

İşlenmiş deri kumaştır. Kadifemsi bir dokusu vardır ve genellikle iş yerleri ve ofis ortamlarında kullanılır. Ev mobilyaları seçiminde de kullanılmaktadır. Modern ve spor havası ile ortamın havasını değiştirebilir.

KOLTUK ÖRTÜSÜ KUMAŞ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Koltuklar, yaşam alanlarında en çok kirlenen mobilyalardır. Misafirler dışarıdan geldiğinde ilk koltuklarınıza otururlar ya da çay lekesi, yiyecek kalıntıları derken sürekli kendinizi koltuk temizliği içinde bulabilirsiniz. Özellikle açık renkli koltuklar ile başa çıkmak çok zordur çünkü su lekesi da dahil tüm kiri gösterirler. Bu noktada ise renk renk desen desen koltuk örtüleri harika bir seçenektir ve kirlendiğinde yalnızca makineye atarak temizliği kolay bir şekilde sağlanır. Üstelik kaymayan seçenekleri ile de sürekli toplama derdine son verir. Koltuk örtüsü çeşitleri keten koltuk örtüleri, çift taraflı kaymaz koltuk örtüleri, organik pamuklu, şönil, leke ve su geçirmez özellikleri ile birbirinden farklı stil ve işlevlere sahiptir.

KOLTUK DÖŞEME KUMAŞ FİYATLARI NEDİR?

Koltuk kaplama çoğu işletme ve firmanın yanı sıra ekonomi yapmak isteyen herkesin deneyebileceği bir yöntemdir. Bu sayede eşyalarınızı yenileyebilir ve onları uzun yıllar kullanmanın gururunu yaşayabilirsiniz. Koltuk kumaşlarını değiştirmek isteyenler koltuk döşeme fiyatları nedir? Sorusunun yanıtını aramaktadır. Ancak, koltuk döşeme kumaşları ile ilgili net bir fiyat vermek mümkün değildir. Fiyat verebilmek için kaplanacak koltuğun boyutu, modeli ve kumaşı baz alınmalı ve bu doğrultuda bir fiyat çıkarılmalıdır.