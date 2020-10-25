Fahrettin Koca, İstanbul’u mercek altına aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşan İstanbul'da yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı. Bakan Koca ilk ziyaretini pandemi sürecinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde inşa edilen bin 8 yataklı Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne yaptı. Telsiz ile 112 ekiplerine seslenen Koca, "Sizler Kovid-19 sürecinde öncü oldunuz. Fedakârlıklarınızın tüm toplum olarak farkındayız. Hepinize iyi mesailer diliyorum" dedi. Bakan Koca daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Fahrettin Koca, Kovid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.