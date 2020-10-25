Filyasyon ekibi kılığında hırsızlık

İstanbul Beşiktaş'ta iki hırsız, beyaz tulumlar giyerek kendilerini filyasyon ekibi diye tanıtıp evlerin kapılarını çalıyor, kapı açıldığında ise "Yanlış geldik" diyerek evde kimsenin olup olmadığını kontrol ediyordu. Kapı açılmadığında ise evde kimsenin olmadığına emin olan hırsızlar bu yöntemle 500 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. Beşiktaş Emniyeti Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, kimliğini belirlediği ve hırsızlıktan 32 kez gözaltına alınan H.B'yi yakaladı. H.B. tutuklanırken, 1 kişi daha aranıyor.