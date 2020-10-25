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Filyasyon ekibi kılığında hırsızlık

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Filyasyon ekibi kılığında hırsızlık
İstanbul Beşiktaş'ta iki hırsız, beyaz tulumlar giyerek kendilerini filyasyon ekibi diye tanıtıp evlerin kapılarını çalıyor, kapı açıldığında ise "Yanlış geldik" diyerek evde kimsenin olup olmadığını kontrol ediyordu. Kapı açılmadığında ise evde kimsenin olmadığına emin olan hırsızlar bu yöntemle 500 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. Beşiktaş Emniyeti Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, kimliğini belirlediği ve hırsızlıktan 32 kez gözaltına alınan H.B'yi yakaladı. H.B. tutuklanırken, 1 kişi daha aranıyor.
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Filyasyon ekibi kılığında hırsızlık
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