Fransızca 'da yünlü kumaş anlamına gelen gabardin kalın yapıya sahip tok bir kumaştır, sentetik içermez ve sıcak tutar. Sıcak tutma özelliği ile kış ayları için kullanıma daha uygundur. Ceket, etek, pantolon ve spor giyimde karşımıza çıkabilir. Özellikle su geçirmediklerinden şapka, çanta, iş kıyafetleri, binicilik kıyafeti, kayak kıyafetleri ve ayakkabı yapımında kullanılır. Peki, gabardin kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Gabardin kumaş nasıldır, fiyatı nedir? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

GABARDİN KUMAŞ NEDİR?

Gabardin kumaşın en bilinen özelliği sık dokunmuş bir kumaş olmasıdır. Bununla birlikte pamuk ve yün ile birlikte kullanılarak üretilmektedir. Sert ve şeffaf bir yüzeye sahip dayanıklı ve sağlam bir kumaştır. Kaliteli bir gabardin kumaşta iki katlı kamgran iplikler kullanılır. Ancak tek kamgran ipliklerinde kullanımı söz konusu olabilir. Düşük kalitede olan gabardin kumaşlar olması gerekenden daha sert ve pürüzlüdür. Ayrıca nadiren ipekten yapılır ve bu haliyle zarif bir görünüm kazanırlar.

GABARDİN KUMAŞ NASILDIR?

Gabardin, sık dokunan bir kumaş olmasının yanı sıra donuk bir görünüme sahiptir. İyi bir şekilde tasarlanan, kıvrımları olan gabardin kumaş tasarı açısından en iyi sonucu verir, çünkü sıkı dokuma kumaşta esnemenin önüne geçecektir. Ütüleme işleminde aşırı ısı uygulama kumaşta parlaklık hissine neden olabilir.

GABARDİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kullanım alanı geniş olan gabardin kumaş özellikle giyim sektöründe yaygın kullanılan kumaş türüdür. Su geçirme özelliği olmadığı ve kolay kırışmadığı için çok tercih edilen gabardin kumaşın özellikleri bunlarla sınırlı değildir. Fazlasıyla merak edilen gabardin kumaşın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Şık ve kaliteli bir kumaş görünümüne sahiptir.

Dayanıklı bir kumaştır.

Polyester içermezler.

Esnek değildir ve duruşunu bozmaz

Makinede yıkamak için uygun bir kumaş çeşidi değildir, bu nedenle kuru temizlemeye verilmesi gerekir.

Çabuk kırışmadıklarından sürekli ütü ihtiyacı da yoktur.

İç göstermezler.

Kış aylarında kullanıldığında sıcak tutar, yaz aylarında kullanım için uygun değildir.

Kuru temizlemenin yanı sıra yıkama talimatı göz önünde bulundurularak elde de yıkanabilir.

Su geçirmezler.

GABARDİN KUMAŞ FİYATLARI NEDİR?

Gabardin kumaşı ev tekstilinde bornoz takımları, peştamal, banyo paspası ve perdesinde kullanabileceğiniz gibi birbirinden zevkli giyim ürünleri ile kış aylarında farklı kombinler oluşturabilirsiniz. Eni 150 cm olan gabardin kumaşını 75 - 80 TL civarında gerek mağazalardan gerek online alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz.

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