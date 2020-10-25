Kahramanmaraş’taki yangında soğutma çalışması 7 saatdir devam ediyor

Andırın'ın Sumaklı ve Güdeli mevkilerinde kırsaldan duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı ve iş makineleri yangın bölgesine yönlendirmesiyle başlayan söndürme çalışmalarında 7 saattir soğutma çalışması yapıldığı bildirildi.

GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri 4 su tankı, 8 arazöz, 2 dozer, 3 kırıcı, 2 JCB ve 5 teknik elaman ile 50 kişiden oluşan karadan yangına müdahale ekibiyle yangına müdahale edilen yangında arazinin sarp olması nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ''Yangın yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına uzak. Bu yüzden tahliyeyi gerektirecek bir konu yok" demişti.