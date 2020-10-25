Kaşkorse adı ile karşımıza çıkan bu kumaşlar aslında pek çoğumuzun yabancı olmadığı bir üründür. Sonbahar ve kış mevsiminde çeşit çeşit renkleri ve desenleri ile kış ayının karanlık renklerinden kurtarıcıdır. Jakarlı kaşkorse, çizgili kaşkorse, likralı kaşkorse, penye kaşkorse ve OE kaş korse bu kumaşın türlerini oluşturmaktadır. Peki, kaşkorse kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Kaşkorse kumaş nasıldır, fiyatı nedir? İşte kaşkorse kumaşı ile ilgili merak edilenler…

KAŞKORSE KUMAŞ NEDİR?

Kaşkorse kumaş çift plakaya sahip örme makinelerinde her iki iğne yatağındaki üç iğneden birinin iptal edilmesi ile gerçekleştirilen RR örgü çeşididir. Ribana örgüsü olarak da bilinir ve enine uzama özelliği ile ön plana çıkar. Elastikiyetinin enine yönde oluşu nedeniyle bant, kenar, kazak, kemer ve birçok bayan giyim ürünlerinde kullanılır. Kaşkorse kumaşlar ısıya dayanıklı oldukların itfaiyeciler tarafından da sık tercih edilmektedir. Ayrıca bazı kaşkorse kumaş çeşitleri mikrofiber bez yapımında da kullanılmaktadır.

KAŞKORSE KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Üzerindeki çizgi efekti ile ön palanda olan kaşkorse kumaşı şık görünümünün yanı sıra her tarza uyum sağlaması ile de kadınlar arasında popüler kullanım alanına sahiptir. Özelliklerine gelindiğinde olumlu birçok yanı bulunan kaşkorse kumaşların tüm özellikleri aşağıdaki gibidir;

Boyuna ve enine esneme özelliğine sahiptir.

İki örgü arasında hava tutulumunu sağladığından vücudu sıcak tutar.

Çizgi efektleri belirgindir, birbirinden farklı iç giyim ürünlerinde kullanılır.

Likra kullanılmadığında bile kolay giyilip çıkarılabilir.

Mat ve parlak çeşitleri vardır.

Desen alternatifi oldukça fazladır.

Sonbahar ve kış mevsiminde yaygın olarak kullanılır.

Genellikle ince ipliklerle örgü işlemi yapılamadığından iç göstermez.

Temizliği kolaydır, makinede yıkanabilir.

Kışlık giyimde kullanıldığından terleme yapmaz.

Suni malzeme ilavesi olmadığı sürece sağlıklıdır.

Ön ve arka kısmı çizgili olduğundan her iki bölümü de kullanılabilir.

KAŞKORSE KUMAŞ FİYATI NEDİR?

Polyester karışımlı kaşkorse ürünler daha uygun fiyatlı olabilirken pamuk ve viskon kumaşlı kaşkorseler polyestere kıyasla daha ucuzdur. Kaşkorse kumaşın genel olarak metre fiyatı yaklaşık 10 - 25 TL arasındadır, ancak toptan alınan kaşkorse kumaşların fiyatları daha uyguna gelebilir.

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