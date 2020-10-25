Konya'daki feci kazanın tespit raporu ortaya çıktı! Baba ve oğlu adeta biçmişti

Konya'da bir hafta önce Bünyamin Özkan (36) ve 5 yaşındaki oğlu Ahmet Eymen Özkan'ın öldüğü anne Sibel Özkan'ın (36) yaralandığı kazayla ilgili polis raporu ortaya çıktı. Raporda, kaza sonrası 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücü Furkan Onat'ın (19), aşırı hızdan dolayı aracının kontrolünü kaybettiği, savrulan aracın 37 metre kayarak, kaldırımdaki aileye çarptığı belirtilerek tam kusurlu bulundu.

Kaza, 18 Ekim günü merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Bünyamin Özkan, eşi Sibel ve oğlu Ahmet Eymen ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada arkalarından gelen Furkan Onat idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Özkan ailesine çarptı. Kazada Ahmet Eymen olay yerinde, baba Bünyamin Özkan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne Sibel Özkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaldırımda yürüyen aileden baba ve oğulun korkunç ölümü kamerada | Video

SÜRÜCÜ: KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ BİLMİYORUM

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Furkan Onat, çıkarıldığı mahkemece 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı. Onat ifadesinde, "Göbeğe geldiğim anda aracımın hâkimiyetini kaybettim. Aracım kaymaya başladı. Bende o esnada kafamı vurduğumu hatırlıyorum. Daha sonra gözlerimi açtığımda hastanede olduğumu fark ettim. Kaza esnasında sol bacağımdan yaralanmışım. Hastanede baba ve oğlunu hayatını kaybettiğini eşinin ise yaralı olduğunu öğrendim. Kaza nasıl gerçekleşti bilmiyorum. Direksiyon hâkimiyetini kaybettim. Kazaya sebebiyet vermek istemezdim." dediği öğrenildi.

"HIZ 70 KİLOMETRE CİVARINDAYDI"

Furkan Onat'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Raşit Yıldız (23) ifadesinde, aracın hızının 70 kilometre civarında olduğunu söyledi.

Yıldız, "Ben Furkan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunuyordum. Cadde üzerinde bulunan göbekten çıktık. Yol virajlıydı. O esnada benim hissettiğim sürat 70 kilometre hızdaydı. Ben araçtaki kilometreyi görmedim. Virajı geçtiğimiz esnada araç savrulmaya başladı. Yoldan, kaldırım üzerine çıktık. Kaldırımda yaya olarak yürüyen kişiler vardı. Araç savrulmaya başlayınca ben kafamı aracın kenarına vurdum. Neler olduğunu o arada göremedim. Araç durduğunda aracın duvara çarptığını ve yerde 3 kişinin yattığını gördüm." dedi.





'BU BİR KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Hayatını kaybeden Bünyamin Özkan'ın ağabeyi İsa Özkan (51) bu olayın bir cinayet olduğunu söyledi.

Özkan, "Bu normal bir ölüm değil. Bu olayın görüntüleri cinayet şeklinde. Biz yaşadık başkaları da yaşamasın. Bu tür insanlara gerekli tedbirler alınsın ve en ağır cezalar verilsin. Devlet büyüklerimizden bunlara yaptırım gerektiren yasalar veya ne gerekiyorsa bunların yapılmasını temenni ediyoruz. Yeğenim 5 yaşında bir çocuktu. Sürücü kaldırımda suçsuz günahsız yürüyen, markete alışverişe giden yeğenim ve kardeşime vuruyor. Bu kaza değil tam bir cinayet. Sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

KAZA RAPORUNDA SÜRÜCÜ TAM KUSURLU

Kazanın ardından polis tarafından düzenlenen kaza tespit raporu da ortaya çıktı. Rapora göre sürücü Furkan Onat'ın hızlı olması nedeniyle aracının kontrolünü kaybettiği, bu nedenle de kazanın meydana geldiği belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Sürücü Furkan Onat, Arap Sarnıç Sokak Adalı Kavşağı çıkışı yolun sağa hafif virajlı kısmında, hızından dolayı aracının kontrolünü kaybederek sağa yanlamasına savurulup, yoldan çıkarak aracının sol yan kısımları ile yaya yolu üzerinde bulunan yayalara çarptıktan sonra binanın duvarına çarparak durabildiği, Toplamda 37 metre savrulma lastik izi sonrası meydana gelen şiddetli çarpışma ve oluşan hasarlar dikkate alındığında 'Hız sınırlarının üzerinde seyretmek' maddesini ihlal ettiği, hayatını kaybeden Bünyamin Özkan, oğlu Ahmet Eymen Özkan ile yaralı anne Sibel Özkan'ın yaya yolu üzerinde yürüdükleri sırada savrulup, yoldan yaya yolu üzerine çıkan araca çarpıldıkları, kazada ihmallerinin bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır."