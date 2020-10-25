Korona denetiminde hafta sonu ceza yağdı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimlerde, cumartesi günü gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 2 bin 294 iş yeri denetlendi. Ayrıca 21 bin 464 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Hafta sonu tedbirsiz davranan ve kurallara uymayanların sayısının ise bir hayli fazla olduğu gözlendi. Hafta içi 200 veya 250 arası seyreden idari ceza sayısı, cumartesi günü yapılan denetimlerde 368 oldu.

ARANAN 46 KİŞİ YAKALANDI

Cumartesi günü yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 13, maske takma kuralına uymayan 318 kişi ve 4 işyeri, sosyal mesafe kuralına uymayan 28 kişi ve 5 işyeri olmak üzere, toplam 368 adet İdari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 46 kişi yakalandı.