Korona ihlaline 1 yıl hapis istendi

İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkınca evine gönderilerek kendisini karantinaya alması istenen 27 yaşındaki Ö.A., karantina kurallarını ihlal edip arkadaşlarıyla eğlenmeye gidince komşuları tarafından polise ihbar edildi. Evinde olmadığı tutanak altına alınan Ö.A.'nın izine ulaşan polis ifadesini aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın ardından Ö.A. hakkında emsal bir dava açıldı. "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan hakkında iddianame düzenlenen Ö.A.'nın 2 aydan 1 yıla kadar hapsi istenirken, bu davanın karantina hükümlerini ihlal eden bir vatandaşa yönelik ilk dava olduğu için emsal niteliği taşıdığı bildirildi.