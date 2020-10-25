Korona virüs hastasından şaşırtan açıklama! 'Torunu kucaklayıp öpüyorduk hepimizi zımbaladı'

"BU MÜCADELENİN ÖN SAFHALARINDA SAVAŞAN İNSANLARIZ"

Covid-19 yoğun bakım servisinde kendi isteği ile çalıştığını belirten Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Buket Bayram ise, "Yoğun bakım tabii ki çok zor bir süreç. Hem hasta hem de sağlıkçılar açısından. Bu mücadelenin ön safhalarında savaşan insanlarız. Tabii bu hasta yakınları için de oldukça sıkıntılı bir süreç. Ama elimizden geldiğince hastalara olsun, hasta yakınlarına olsun güven vermeye çalışıyoruz. Tabii sağlık çalışanlarının da kaygısı var. Sonuçta hepimizin bir ailesi var. Acaba hastalık bana da bulaşır mı kaygısı yaşıyoruz. Yakınlarımıza ve çevremize hastalık bulaştırma endişesi yaşıyoruz. Hastalıktan vefat edenler için onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Yani zorlu bir süreç ve inşallah bu zorlu süreci atlatacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.