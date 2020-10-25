Kumaş çeşitleri nelerdir? Kumaş çeşitleri isimleri ve örnek listesi

Kumaşların oluşması için çoğunlukla belli sayda iplik kullanılmaktadır fakat keçe, örgü, dokuma gibi kumaşların oluşumda bir takım tekniklere ihtiyaç duyulur. Birbirine paralel ve dik konumdaki ipliklerin birbirinin aralarından ve üzerinden geçirilerek kumaşın meydana gelmesi sağlanır. Ancak tüm kumaşların tasarımı, dokusu, görünümü ve lif yapısı açısından değişkenlik gösterdiğinden birbiri ile farklı isimlerle anılmaktadır. Peki, kumaş çeşitleri, isimleri nelerdir? İşte kumaş türleri, isimleri ve örnek listesi…

KUMAŞ TÜRLERİ NELERDİR?

Kumaşlar sınırsız çeşide ve özelliğe sahiptir. Kullanılacak ürün kumaş seçiminde önemli rol oynar. Çünkü pek çok kumaşın kendine has özelliği ve kullanım alanları bulunmaktadır. Tasarlanacak ürüne ek olarak içerisinde kullanılacak malzemelerde de farklılıklar mevcuttur. İşte birbirinden farklı bu kumaşların çeşitlerini ve isimlerini bir araya getirdiğimiz örnek listesi…

HAMMADELERİNE GÖRE KUMAŞ ÇEŞİTLERİ

Keten, ipek, yünlü, angora, pamuklu, kaşmir, lateks, polyester ve naylon kumaşlar ham maddeleri bakımından değişkenlik gösterir.

DOKUMA TİPLERİNE GÖRE KUMAŞ TİPLERİ

Bez ayağı, balıksırtı, etamin, gabardin, kanvas, kırık dimi, rips, panama, risptab, saten, dimi, kord, roplin ve kırık dimi çeşitleri ile farklı dokuma modeline sahip kumaşlar karşımıza çıkabilir.

KUMAŞ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bazı Kumaş çeşitleri örneklerini aşağıda sıraladık. Eğer sizde sıraladığımız bu kumaş çeşitleri hakkında daha fazla detaya sahip olmak istiyorsanız göz atmanızda fayda bulunur;

KAŞMİR:

Keçi yününden elde edilen yünlü bir kumaş türüdür. Yumuşaklık hissi ve ipeksi dokusu ile oldukça kıymetlidir. Yaz ve kış aylarında kullanılabilen bu kumaşlar özellikle kış aylarında sıcak tutucu özelliği ile en çok tercih edilen kumaşlar arasında yer alır.

PAMUK:

Doğal, bitkisel elyaf çeşidi olan bu ürün, pamuk bitkisinin kozalarından elde edilmektedir. Nefes aldıklarından ve teri emdiklerinden yaz ve kış aylarında sık tercih edilir. Esnek bir yapıya sahiptir ve dayanıklı olması elyaf yapısından kaynaklanır.

KREP KUMAŞ:

Krep kumaşlar genellikle elbise, takımlar, pantolonlar, bluzlar gibi kıyafetlerin yapımında kullanılırlar. Özellikle yaz aylarında hafifliği ile kullanıma daha uygundur. Krep kumaşlar şık, kaliteli ve gösterişli bir görünüme sahiptirler.

JERSEY KUMAŞ:

Bu kumaşın orjinali yünden elde edilerek yapılmış olanıdır. Yumuşak, esnek bir görünümü bulunur. Genellikle astar, abiye ve forma dikiminde kullanılır. Ayrıca farklı kumaş türleri ile birlikte kullanılabilir.

DİMİ:

Saten, düz örgülerle birlikte 3 ana tekstil örgüsü türünden biridir. Yüksek iplik yapısına sahiptir, bu özelliği ise kumaşın kalın, opak ve dayanıklı olduğu anlamını taşır.

KETEN:

Keten bitkisinden yapılan güçlü, hafif bir kumaştır. Çok dayanıklıdırlar ve doğal bir elyaftır. Nem emici özelliği pamuktan daha yüksektir, daha sağlam ve parlaktırlar. Perdeler, peçeteler, bezler, çarşaflar ve koltuk kılıfı ve giysilerde kullanılır.

MÜSLİN KUMAŞ:

Yumuşak yapısı ve doğallığı ile özellikle bebek kundağı, bebek battaniyesi ve ağız peçetesi olarak kullanılır. Pamuklu yapısı bebeklerin cildine zarar vermez ve bebek kendini bu kundakta güvende hissedebilir.

SATEN:

Saten, düz dokuma parlak, yumuşak bir yüzeye sahiptir. Ayrıca mat bir mat yüzeye sahip olan saten kumaşlarda bulunur.

İPEK:

İpek böceğinin yuva ve koza malzemesi için ürettiği doğal bir elyaftır. Yumuşak ve parlaklığa adından çok söz ettirir. Genellikle, resmi kıyafetler, yatak takımları, döşemeler ve daha fazlası için kullanılırlar.

SÜET:

Hayvan dersinin alt kısmından yapılan süet yumuşak bir yüzeye sahip olan deri türüdür. Çoğu zaman kuzu dersinden yapılır. Yumuşaktır, ince yapısı sayesinde esnektir. Süet ayakkabı kemer, çanta ve ceket gibi aksesuarların yapımında kullanılırlar.

ETAMİN:

İşlemecilikte önemli yere sahip olan etamin parlak atkı ve iplikleri ile yüzeyinde gözler oluşarak elde edilen kumaştır.

RİPS:

Yüzeyinde kumaş boyu çubukların bulunduğu parlak bir yüzeye sahip olan kumaş türüdür. Bu çubuklar diğer dokumalara oranla daha gevşek olduklarından yüzeylere takılabilir ve bu nedenle kumaşta bozulmalar görülebilir.