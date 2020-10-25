Lüks araçların aynalarını çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde lüks araçların aynalarını şüpheliler yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca, çalıntı aynaları satın alan iş yerlerini de bularak adli para işlem uyguladı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

İki ilçede toplam 8 ayrı lüks araçtan aynaların çalışması ihbarıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ve detaylı araştırma yaparak şüphelilerin kiralık bir araç kullandığı bilgisine ulaştı. Plakası takip edilen aracın nereden kiralandığını bulan ekipler, buradan da şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Polis ekiplerinin yakaladığı Mehmet K, Erdem Ali Y. ve Berkay O. adlı şüpheliler suçlarını itiraf etti.

Araştırmasını sürdüren ekipler, şüphelilerin çaldıkları aynaları sattıkları 4 ayrı işyerine yönelik yapılan çalışmalarda Fatih Y, Ahmet Ömer K, Lütfi Y. ve Muhammed T. isimli işyeri sahiplerini de gözaltına aldı. Hırsızların bu işyerlerine şimdiye kadar toplam 18 adet ayna sattığı belirlenirken işyeri sahibi şüpheliler hakkında 'suç eşyası satın almak' suçundan adli işlem uyguladı.

Mehmet K, Erdem Ali Y. ve Berkay O. adlı şüpheliler ise 'otodan hırsızlık' suçundan mahkemeye sevk edildi.