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'den ve birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün nasıl olacak? Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak yağış ve sis uyarısı yapıldı. Haftalık hava tahmin raporunu paylaşan MGM, hafta başı için İstanbul'da sis görüleceğini duyururken hafta ortasından itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini kaydetti. Yurdun Batı bölgeleri ile beraber Karadeniz'de de etkili olması beklenen sağanak yağışlar karşısında, olası tehlikeler için vatandaşların dikkatli olması da istendi. İşte, Meteoroloji'nin son dakika günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporu...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 06:46 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Çok kuvvetli olacak! Genel Müdürlüğü'nden son dakika ile sağanak yağış ve sis uyarıları yapıldı. Yeni hafta ile beraber en çok merak edilen konulardan birisi de, 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusu olarak öne çıkıyor. Öyle ki, Marmara Bölgesi'nde hafta sonu sisli ve puslu hava etkili olmuştu. Yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporlarını yayınlayan Meteoroloji, bugün ve yarın için puslu ve sisli havanın devam edeceğini kaydederken hafta ortası itibarı ile de sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı ve gün gün beklenen sıcaklık değerleri;

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Gün gün sıcaklık değerleri...

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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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