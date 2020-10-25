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’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük ve haftalık olarak hazırlanan raporları vatandaşlarımıza duyurulmaya devam ediyor. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu bir hava hakim olması beklenirken. Meteoroloji (MGM) gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre bazı illerimizde gece saatlerinde itibaren çok kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Bu bağlamda vatandaşlarımızın merakla araştırdığı yarın hava nasıl olacak? sorusu da cevap bulmuş oldu. İşte hava durumu tahminleri ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.10.2020 21:00 Son Güncelleme: 25.10.2020 21:01 ABONE OL
Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

Günlük, haftalık ve daha uzun zaman aralıkları için hava durumu analizleri yaparak ve tahminleri yayımlayan Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarıları peş peşe geliyor. Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kimi bölgelerde pus ve sis etkili olması beklenirken bazı illerimizde gece saatleri itibariyle çok kuvvetlei sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile raporlarına ilişkin tüm bilgileri ve yarın hava nasıl olacak? sorusunun detayları şöyle;

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 28°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 31°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde yer yer 5(40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), Batı Akdeniz'in batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…
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