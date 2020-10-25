Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

Günlük, haftalık ve daha uzun zaman aralıkları için hava durumu analizleri yaparak son dakika hava durumu uyarıları ve tahminleri yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarıları peş peşe geliyor. Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kimi bölgelerde pus ve sis etkili olması beklenirken bazı illerimizde gece saatleri itibariyle çok kuvvetlei sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile son dakika hava durumu raporlarına ilişkin tüm bilgileri ve yarın hava nasıl olacak? sorusunun detayları şöyle;
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde yer yer 5(40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), Batı Akdeniz'in batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.