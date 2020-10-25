Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu