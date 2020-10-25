Mira kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Mira kumaş nasıldır?

Tekstil sektöründe uzun yıllardır her modaya ve zevke hitap eden mira kumaş birçok özelliği ile tercih sebebi oluyor. Mira kumaşa sahip elbiseler modeline göre dört mevsim kullanılabilme ayrıcalığına sahiptir. Örme kumaş grubundan olan bu ürünler %100 polyester niteliği taşımaktadır. Tıpkı atlas kumaşta olduğu gibi kumaş tersten kullanıldığında dokuma görünümü ortaya çıkar. Mira kumaş hakkında pek çok merak edilen soru vardır. Ancak bu soruları yanıtlamadan önce mira kumaş nedir sorusunun yanıtını öğrenmek gerekir. Peki, mira kumaş tam olarak nedir, özellikleri nelerdir? Mira kumaş nasıldır, terletir mi, iç gösterir mi, ütü ister mi? işte detaylar…

MİRA KUMAŞ NEDİR?

Örme interlok grubunda yer alan mira kumaş tamamen polyester ipliği ile üretime giren esnek bir kumaştır. Tesettür giyimde öncelik sahibi olan bu kumaş her model giyime ve zevke hitap edebilmektedir. Bu özelliği ve kumaşın artılarıyla günümüzde sık kullanılan malzemelerden biridir. Bir diğer adı ile double ve krep olarak da karşımıza çıkabilen mira kumaş tekstil sektöründe büyük ilgi gören önemli dokuya sahip kumaşlardır.

MİRA KUMAŞ İÇ GÖSTERİR Mİ?

Esnek yapısı ile dikkatleri çeken mira kumaş özellikle ferace, pardösü, kürk, palto, eşarp, tunik ve uzun elbiseler gibi birçok ürün yapımında kullanılmaktadır. Değişen modaya her zaman ayak uydurması mira kumaşın uzun yıllardır tercih edilmesinde büyük rol oynar Bir tür örrme çeşidi olan mira kumaşlar iç göstermez ve tamamen kumaşın yapısı ve görünümü ön plandadır.

MİRA KUMAŞ TERLETİR Mİ?

Mira kumaş genellikle sade ve şık tasarımlar ile zarafetten hoşlanan kadınların tercihi oluyor. İnce ve kalın yapısı ile yaz, kış giyimde ideal olan mira kumaş hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de "Mira kumaş terletir mi?" sorusudur. Esnek yapısına rağmen hava almadığından terletme payı yüksektir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında ince dokuya sahip olanlar tercih edilmelidir.

MİRA KUMAŞ NASILDIR?

Mira deseni isimden de anlaşılacağı üzere kar taneleri gibi sade ve sakinliği temsil eder. Her rengi mevcut olmasın rağmen daha çok düz ve abartısız modeller ağırlıktadır. Sade bir şıklık yakalamak için mira kumaş oldukça idealdir.

MİRA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mira kumaşta likra bulunmamasına rağmen esnek yapıya sahiptir.

Vücut hatlarını belli etmez ve vücuda yapışmaz, iç göstermezler.

Polyesterden üretilen esnek yapıya sahiptir.

Hava geçirmez bir kumaştır.

Örgü dokuma türlerinden biridir.

Her mevsim kullanıma uygundur.

Mira kumaşın özellikleri hakkında bilgi edindiğimize göre şimdi "Mira kumaş ütü ister mi?" sorusuna yanıt verebiliriz; mira kumaş esnek yapısı ile uzun süre ütü istemeyen bir kumaş türüdür. Sentetiklerle birlikte makinede 30 derecede yıkanabilir, kuruduğunda ise ütülemeden giyebilirsiniz. Günlük giyimde çok sık tercih edilir. Rahat ve şık bir üründür, giyimi rahattır ve temizliği oldukça kolaydır.

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