Moda Sahili'nde hafta sonu kalabalığı dikkat çekti

Türkiye'de özellikle bazı şehirlerde korona virüs vaka sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Bu kapsamda kimileri tedbirlere uyarken kimileri de tedbirleri gözardı ediyor. Geçen hafta İstiklal Caddesi'nde meydana gelen yoğunluk bu kez de Moda Sahili'nde görüldü.

MODA SAHİLLERİ DOLDU TAŞTI

Son günlerde İstanbul genelinde etkisini artıran Koronavirüs salgınına rağmen Kadıköy Moda Sahili akşam saatlerinde doldu taştı. Haftanın son gününde Koronavirüs salgınını unutan vatandaşlar sahile akın etti.

KİMİLERİ MASKESİZ KİMİLERİ İSE MASKEYLE AKIN ETTİ

Kimileri çimlere uzandı, kimileri ise kayalıklarda oturarak denizi seyretti. Çok sayıda vatandaş maske takarken, maskesiz şekilde yürüyüş yapanlar dikkat çekti. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

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