Pazen kumaş kullanılan apre türüne göre değişiklik gösterebilir. Geçmişte yünden yapılmış olsalar da ilerleyen dönemlerde daha çok pamuk ya da ipeğin karışımı ile elde edilirken son günlerde %100 pamuktan yapılan kumaş çeşididir. Pazen kumaşın en önemli özelliklerinden biri eskidikçe daha yumuşak hale gelmesidir ve çoğu zaman ütülemeniz, değiştirmeniz gerekmeyen yani az bakım gerektiren bir kumaştır. Pazen flanel giysileriniz ya da çarşaf gibi nevresim takımlarına sahipseniz ve bunlar özellikle %100 pamuktan elde edilen ürünlerse şanslı olabilirsiniz. Çünkü daha temiz yıkanır ve koku tutmazlar. Bu sayede bakımı da daha kolay bir hale gelir. Pazen kumaşın bunun gibi birçok özelliği vardır. Öyleyse pazen kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Pazen kumaş nasıldır, fiyatları nedir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

PAZEN KUMAŞ NEDİR?

Pazen kumaş, bezayağı örgülü, beyazlatılmış ve biraz gramajı bulunan, çeşitli alanlarda kullanılan pamuklu, hassas ve yumuşak kumaş olarak tanımlanabilir. Bir ya da iki tarafı tüylü ya da tüylü bir bitişe sahip, orta ağırlıktaki kumaş türüdür. Çoğu zaman ekose ve tartan gibi desenlerle süslenir ve favori alanları arasında çarşaflar yer alır.

PAZEN KUMAŞ NASILDIR?

Pamuklu pazen kumaşlar dolgu iplikleri ile yumuşak bir şekilde eğrilerek yapılır. Kullanımına göre farklı türleri vardır. Bazılarının sadece bir tarafı tüylü hafif bir kumaştır bazılarında ise düz dokuma vermek için daha kısa bir tüylenme işlemine sahip süet görünümünü alan kumaşlardır.

PAZEN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kış aylarının gelmesi ile pazen çarşaflara geçmek isteyenler bu sayede mükemmel derecede yumuşaklık, sıcaklık ve bakım kolaylığından yararlanabilir. Aynı şekilde pazen kıyafetlerin sağladığı içinizi saran sıcaklık hissi sizi iyi hissettirebilir. Pazen kumaşın özelliklerine göz attığınızda bu kumaşla ilgili daha çok ayrıntıyı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. O halde Pazen kumaşın özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Pazen kumaşlar %100 pamuktan yapılır.

İç ve dış dokusu yumuşaktır.

Yumuşak olmasına rağmen diri yani tok bir görünümü vardır.

Cilde zarar vermez.

Vücudu sarar ve sıcak tutar.

Hafif bir gramaj özelliği bulunur.

Bakımı kolaydır ve rahat hissettirir.

Estetik bir görünüme sahiptir.

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PAZEN KUMAŞ FİYATLARI NEDİR?

Pazen kumaş fiyatları alacağınız ürünlerin boyutuna ve çeşidine göre değişiklik gösterir. Ayrıca sade ve desenli modelleri yine fiyat farkında küçükte olsa farklılıklar yaratabilir. Pazen kumaşı satın alarak bebek battaniyesi, çarşaf, yastık kılıfı gibi ürünler yapabileceğiniz gibi elbiselik pazen kumaşlarla da kendi tasarımınızı yaratabilirsiniz. Pazen kumaş fiyatlarına değinecek olursak; 240 cm pazen kumaşlar 25 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını beklemektedir.