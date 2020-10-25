Safranın kilosu ne kadar? 1 Kilo safran kaç TL? | SON DAKİKA

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 son bölüm de yarışmacılara safran ana malzemesi verilerek ürün yapılması istendi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız Safranın kilosu ne kadar? sorusu üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, 1 Kilo safran kaç TL? İşte tüm bilgiler…
SAFRANIN KİLOSU NE KADAR? 1 KİLO SAFRAN KAÇ TL?
Yerli saf safranın kilosu
Yerli pilavlık safranın kilosu
İthal safranın kilosu
- 70 bin Türk Lirası'ndan satılmaktadır.
SAFRANIN FAYDALARI
- Safran halk arasında çok sağlıklı olmasıyla bilinen bir baharattır. Çoğu hastalığın tedavisinde yardımcı olan safran hakkında bilinen bazı faydalar ise şunlardır:
- Antioksidanlar olarak işlev gören bazı bitki bileşimleri bakımından oldukça zengin olan safran hücreleri oksidatif strese karşı korur.
- Yaşa bağlı zihinsel bozukluğu tedavi eder.
- Hafıza kaybına iyi gelir.
- İltihap tedavisinde kullanılan bir baharattır.
- Safranın antioksidana ek olarak antikanserojen özelliği de vardır. Bu da kanserli tümörlerin küçülmesini ve tümörlerin yayılmasını engeller.
- Safran baharatı erkeklerde de kadınlarda cinselliğe faydalıdır.
- Safran, uzun yıllardır astım gibi bazı solunum sorunlarını tedavi etmekte kullanılmaktadır.
- Sindirim bozukluklarını tedavi eder.
- Sindirimi destekler.
- Ülseratif kolit ve peptik ülserleri tedavi eder.
- İştah açıcıdır.
- Kokusu kişiyi yatıştırır ve rahatlatır.
- Adet sancısına iyi gelir.
- Diş etlerini güçlendirerek ağrılarını bastırır.