Haberler Yaşam Haberleri Safranın kilosu ne kadar? 1 Kilo safran kaç TL? | SON DAKİKA

Safranın kilosu ne kadar? 1 Kilo safran kaç TL? | SON DAKİKA Bir yarışma programında safran ana malzemesiyle ürünler yapılması sonrası Safranın kilosu ne kadar? sorusu oldukça merak edilmeye başladı. Peki, 1 Kilo safran kaç TL? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 25.10.2020 22:52 Son Güncelleme: 25.10.2020 22:56 ABONE OL