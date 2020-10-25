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’ne daldı

Dalış Şampiyonu , ’nin kutlama etkinlikleri kapsamında, ’ne daldı

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Şahika Ercümen İzmit Körfezi’ne daldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen'i misafir etti. Şampiyon sporcu Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde kıyısı bulunan Karamürsel Sahili açıklarında 20 metre derinliğe batırılan yolcu gemisine dalış gerçekleştirdi. Milli sporcumuz Ercümen, daha önceler buralarda dalış yaptığını fakat şimdiki dalışında denizin temizliğine inanamadığını ifade etti. Şahika Ercümen, "Bu dalış noktasını çok beğendim. Büyük bir emek harcanmış. Yakın dönemde burası çok gözde bir dalış noktası olacaktır. Körfezde bu şekilde bir batığın olması ve canlılara alan oluşturulması çok mutluluk verici. Büyükşehir Belediyesi çok emek vermiş" ifadelerini kullandı.
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Şahika Ercümen İzmit Körfezi’ne daldı
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