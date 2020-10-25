Sahte belgelerle 4.2 milyonluk vurgun

İstanbul'da kamu kurumlarının isimlerini ve logolarını kullanarak 4 milyon 260 bin lira haksız kazanç sağlayan 2 kişi yakalandı. Şikayet üzerine operasyon düzenleyen polis, Kaan K. (30) Sinan Ö. (38) ve Ahmet Ö.'yü (35) gözaltına aldı.Şüphelilerin, sahte ticari taksi ve sahte tahditli servis plakası elde ettikleri, kamu kurumlarına ait üç katlı bir yalı, 2 rezidans dairesi ve Fatih'te bir üniversite hastanesi kampüsünde tesis kiralanmasıyla ilgili çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler Kaan K. ve Ahmet Ö., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.