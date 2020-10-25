Sahte içkiden 2 kişi daha can verdi

İzmir'de yaşayan Ali V. sahte alkol aldıktan sonra fenalaştı. Yakınları Ali V. için eve ambulans çağırdı.Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Ali V. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi nedeniyle 15 günde ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.Samsun'un Çarşamba ilçesinde ise sahte içkiden zehirlenen Özcan Akdoğan (41), tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Akdoğan'ın sahte içkiyi aldığı ileri sürülen büfenin sahibi K. G. gözaltına alındı.Ülke genelinde ise kaçak içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 81'e ulaştı.