Sandal kumaş nedir, nasıl olur? Sandal kumaş özellikleri s1

Sandal kumaş eski bir kumaş olmasına rağmen günümüzde tercih edilen kumaş modellerindendir. İstanbul Beyazıt'taki Kapalı Çarşı'da çok sık rastlanan bu kumaş gerek modacılar gerek turistler tarafından her zaman yoğun ilgi görmektedir. Özellikle bu kumaş türünün tarihi öneme sahip olması onu daha da özel kılmaktadır. Bununla birlikte ipek ve pamuktan yapılan bir kumaştır ve zarif ve etkileyici bir kumaş görünümüne sahiptir. Bol desenli olarak üretilebilen bu kumaşlar tek başına bir görsel zevki temsil eder. Tarihi motiflere ilgi duyanların mutlaka görmesi gereken bu kumaş türü ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Sandal kumaş nedir? Sandal kumaşın özellikleri nelerdir? İşte bu sorularınızın yanıtları...

SANDAL KUMAŞ NEDİR?

Sandal kumaş ipek ve pamuktan elde edilen doğal bir kumaştır. Model olarak üzerinde yolların bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu yollardan biri ipek bir yolu ise pamuktur. Bununla birlikte farklı desenleri de mevcuttur, özellikle küçük dallı ve benekli olanları ile ünlüdür. Bol desenli ve farklı zevklere hitap edebilen sandal kumaş geçmişi günümüze getirmektedir.

SANDAL KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze hala satışı yapılan sandal kumaş geçmişte olduğu gibi hala lüks görünümünü koruyor. İpek ve pamuk karışımından elde edildiğinden fiyatı birçok kumaş çeşidine nazaran pahalıdır. Ayrıca bu kumaş nefes alıyor ve bu özelliği ile terleme ve buna bağlı koku oluşumunu ortadan kaldırıyor. İpek ve pamuklu yapısı ile cildi tahriş etmiyor ve cilt sağlığı açısından ele alındığında zararlı herhangi bir etkide bulunmuyor.

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