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'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü,1 yaralı

’da tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.10.2020 17:48 ABONE OL
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü,1 yaralı

Şanlıurfa'da mısır yüklü tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 J 1290 plakalı otomobil ile Kadir Ç. yönetimindeki 35 UJB 47 plakalı mısır yüklü olan kamyonla çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ahmet Çur kaza yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tugay Vurgun da kurtarılmayarak hayatını kayıp etti. Durumu ağır olan Mehmet Kaya'nın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü,1 yaralı
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