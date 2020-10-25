Son dakika: 20 saniyede 3 bin liralık farı çaldılar!

FARLARIN PİYASA DEĞERİ 3 BİN LİRA

Özgür Doğrusöz, "Olay 17.40 sıralarında oldu. Ben o saatte işteydim. Eşim bana haber verdi. Gözlem için bir iki defa geçmişler. Karşı apartmanın güvenlik kamerasından gördük. Polis geldi inceleme yaptı. Ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Bordo araç geliyor ve içinden 2 kişi iniyor. Birisi bir farı diğeri diğer farı söküyor. Birisi 20 saniyede sökemiyor diğeri 10 saniyede söküp yardım ediyor. Sokakta görenler olmuş, bağırmışlar ama durmamışlar" dedi.

Aynı sokakta daha önce de benzer olayın gerçekleştiğini belirten Doğrusöz, "Arkadaşım beni uyarmıştı. Bizim arabalara böyle bir durum olduğunu biliyordum. Normalde otoparka koyuyordum arabamı ancak birkaç günlüğüne çıkarmıştım. Dalgınlığıma gelmiş. Farların çıkma değeri 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

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