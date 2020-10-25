Son dakika: 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul'da girdikleri yerlerden toplamda 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 4 Ekim'de Fatih, 5 Ekim'de de Küçükçekmece'de girdikleri iki ayrı evden 7.2 kilo altın ile 50 bin TL nakit para çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkâllerini daha sonra kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'da kuyumcu atölyesinden 7,5 kilogram altın çalan hırsızlar kamerada | Video
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, iki ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının sorumlusu oldukları belirlenen iki kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Abdullah B'nin (51) 1, R.B'nin (49) ise 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.