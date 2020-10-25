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Son dakika: 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

'da iki hırsız, ayrı zamanlarda girdikleri iş yerinden 7.2 kilo altın çalarak dev bir vurguna imza attı. Şoke eden hırsızlık olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 2 şüpheli polis ekiplerince kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin giriş ve çıkış anını gösteren güvenlik kameralarası görüntüleri ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.10.2020 12:09 Son Güncelleme: 25.10.2020 13:57 ABONE OL
Son dakika: 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

'da girdikleri yerlerden toplamda 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 4 Ekim'de Fatih, 5 Ekim'de de Küçükçekmece'de girdikleri iki ayrı evden 7.2 kilo altın ile 50 bin TL nakit para çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkâllerini daha sonra kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika: 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, iki ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının sorumlusu oldukları belirlenen iki kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika: 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Abdullah B'nin (51) 1, R.B'nin (49) ise 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Son dakika: 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdullah B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı
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