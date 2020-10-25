Son dakika: 7.2 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 4 Ekim'de Fatih, 5 Ekim'de de Küçükçekmece'de girdikleri iki ayrı evden 7.2 kilo altın ile 50 bin TL nakit para çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.