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Son dakika: 7.5 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

'da iki hırsız, ayrı zamanlarda girdikleri iş yerinden 7 buçuk kilo altın çalarak dev bir vurguna imza attı. Şoke eden hırsızlık olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 2 şüpheli polis ekiplerince kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin giriş ve çıkış anını gösteren güvenlik kameralarası görüntüleri ortaya çıktı

DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 12:09 Son Güncelleme: 25.10.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika: 7.5 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Küçükçekmece ve Fatih'te 4 ve 5 Ekim tarihlerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.

Son dakika: 7.5 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Ekipler, yaptığı incelemelerde Fatih'te televizyon ve ziynet eşyası ile Küçükçekmece'de kuyumcu atölyesinden 7 buçuk kilogram altın, 6 bin dolar ve bin 650 euronun çalındığını belirledi.

Son dakika: 7.5 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Kamera çalışmalarının ardından iki şüphelinin eşkal ve kimlikleri tespit edildi.


Son dakika: 7.5 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, takibinin ardından 2 şüpheliyi 16 Ekim günü gözaltına aldı. Şüphelilerin kuyumcu atölyesinden çaldığı 7 buçuk kilogram altın ele geçirildi.

Son dakika: 7.5 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SABIKASI VARMIŞ

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şubeye getirilen Abdullah B.(51) ve R. B.'nin (49) poliste çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Son dakika: 7.5 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: 7.5 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı
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