Son dakika: 7.5 kilogram altın çalan hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Küçükçekmece ve Fatih'te 4 ve 5 Ekim tarihlerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.
Ekipler, yaptığı incelemelerde Fatih'te televizyon ve ziynet eşyası ile Küçükçekmece'de kuyumcu atölyesinden 7 buçuk kilogram altın, 6 bin dolar ve bin 650 euronun çalındığını belirledi.
Kamera çalışmalarının ardından iki şüphelinin eşkal ve kimlikleri tespit edildi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, takibinin ardından 2 şüpheliyi 16 Ekim günü gözaltına aldı. Şüphelilerin kuyumcu atölyesinden çaldığı 7 buçuk kilogram altın ele geçirildi.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SABIKASI VARMIŞ
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şubeye getirilen Abdullah B.(51) ve R. B.'nin (49) poliste çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.