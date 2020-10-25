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SON DAKİKA... Balkondan halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı

Son dakika haberi.... 'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 22:06 ABONE OL
SON DAKİKA... Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı

Gazikent Mahallesindeki bir apartman beşinci katında evlerinin balkonunda bulunan Coşkun K., dengesini kaybedip, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

SON DAKİKA... Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı

Gencin balkondan düştüğünü fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SON DAKİKA... Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri haldeki Coşkun K.'yı hastaneye kaldırdı.

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü | Video

SON DAKİKA... Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Coşkun K.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

SON DAKİKA... Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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SON DAKİKA... Balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı
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