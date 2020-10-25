Son dakika: Facebook’tan tanıştığı genç kıza arkadaşıyla birlikte tecavüz etti!

GÖZLERİNİ AÇTIĞINDA TECAVÜZE UĞRADIĞINI GÖRDÜ

Gözlerini açtığında Y.Y'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Ö.S. karşı koymaya çalışsa da hâlen alkolün etkisinde olduğu için başarılı olamadı.

Y.Y'nin yanı sıra V.B'nin de kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu tahmin eden genç kız, ikisinden de şikayetçi oldu.

Y.Y., SUÇLAMAYI REDDETTİ

Olayın ardından ifadesi alınan Y.Y, eve geldiğinde V.B. ve Ö.S'yi salonda bırakarak odasına geçtiğini iddia ederek suçlamayı reddetti.

İlk iki ifadesinde Y.Y ve kendisinin, odalarına giderek uyuduklarını ve Ö.S'yi salonda yalnız bıraktığını ileri sürerek V.B ile herhangi bir teması olmadığını ileri sürdü.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: RIZASI İLE İLİŞKİYE GİRDİK

Adli Tıp Kurumu'nun Ö.S'nin giysilerinde Y.Y'ye ait DNA örneği bulmasının ardından Savcılık, Adli Tıp Kurumu'na V.B'nin DNA örneğinin de araştırılmasını istedi. Adli Tıp'tan gelecek yanıtı tahmin ederek harekete geçen V.B, ifadesini değiştirerek Ö.S. ile Ö.S'nin rızası dahilinde yakınlaştıklarını ileri sürdü.

Nitekim Adli Tıp Kurumu, Ö.S'nin giysilerinde V.B'nin de DNA'sını buldu.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheli V.B. ve Y.Y' hakkında alkolün etkisiyle beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bir kişiye rızası dışında ayrı ayrı nitelikli cinsel saldırıda bulunmak suçlarını işlediklerine yönelik iddianame düzenlendi.

Şüphelilerin yargılanmalarının ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.