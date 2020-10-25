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Son dakika haber: Genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! sesleri mahalleyi inletti

Son dakika gelen haber tüyleri diken diken edecek cinsten! 'da genç kıza sokak ortasında atılan tokatlar adeta mahalleyi inletti. Çevre binalarda gelen tepkiler üzerine atan şahısın kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Saldırgan gelen tepkilerin ardından ortadan kayboldu.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 14:31 ABONE OL
Son dakika haber: Genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tokat sesleri mahalleyi inletti
Antalya'daki olay, gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Dışarıdan genç bir kızın bağırma seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında biri kadın iki gencin tartıştığını gördü.

Son dakika! Antalya'da sokak ortasında skandal olay! Genç kızın çığlıkları duyan vatandaşlar... | Video



SON DAKİKA! KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Şahıs, bu sırada genç kıza sert bir tokat attı. Genç kızın darp edildiğini gören bazı mahalle sakinleri balkonlarından şahsa tepki gösterdi. Tokat sonrası sarsılan genç kız arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabilirken, şahıs tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Son dakika haber: Genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tokat sesleri mahalleyi inletti
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