Son dakika haber: Genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tokat sesleri mahalleyi inletti

Antalya'daki olay, gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Dışarıdan genç bir kızın bağırma seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında biri kadın iki gencin tartıştığını gördü.

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Şahıs, bu sırada genç kıza sert bir tokat attı. Genç kızın darp edildiğini gören bazı mahalle sakinleri balkonlarından şahsa tepki gösterdi. Tokat sonrası sarsılan genç kız arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabilirken, şahıs tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.