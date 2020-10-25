HaberlerYaşam HaberleriSon dakika haber: Genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tokat sesleri mahalleyi inletti
Son dakika haber: Genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tokat sesleri mahalleyi inletti
Son dakika gelen haber tüyleri diken diken edecek cinsten! Antalya'da genç kıza sokak ortasında atılan tokatlar adeta mahalleyi inletti. Çevre binalarda gelen tepkiler üzerine tokat atan şahısın kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Saldırgan gelen tepkilerin ardından ortadan kayboldu.
Giriş Tarihi: 25.10.2020 14:31ABONE OL
Antalya'daki olay, gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Dışarıdan genç bir kızın bağırma seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında biri kadın iki gencin tartıştığını gördü.