SON DAKİKA HABERİ | Balık alacaklar dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin! Balık tezgahında büyük hile...

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SON DAKİKA HABERİ | alacaklar dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin! Balık tezgahında büyük hile...

1 Eylül tarihinde sona eren av yasağının ardından pazarlarda tezgâhlar balıkla doldu. tüketmek isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti. ve ’da balık tezgâhlarında yapılan hileli ışık yöntemi nedeniyle uzmanlardan vatandaşlara uyarılar geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doç. Dr. Deniz Ayas, hileli ışık ile balığın kusurlarını gizlemeye çalışan satıcılara karşı son dakika uyarısında bulundu. İşte Ayas’ın yaptığı son dakika açıklamaları ve balık alırken dikkat edilmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:43 Son Güncelleme: 25.10.2020 09:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Balık tezgahındaki büyük hile! Buna sakın kanmayın

Denizlerde av yasağının kalkması ile beraber tezgâhlar balıkla doldu, taştı. tüketmek isteyen vatandaşları bekleyen tehlike ise ortaya çıktı. Bazı satıcıların tezgâhlarda yaptığı ışık hilesi ile balıklardaki kusurları gizlemeye çalıştığı görüldü. Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, Mersin'de balık tezgâhındaki hilelere karşı tüm vatandaşlara uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları…

BALIK TEZGÂHINDA RENKLİ IŞIK HİLESİ

Eylül ayının gelmesi ile birlikte pazarlarda balık tezgâhları kuruldu. Balık tüketmek isteyen vatandaşları bu tezgâhlarda bekleyen tehlike ise gözler önüne serildi

Son dakika haberi: Balık tezgahındaki büyük hile! Buna sakın kanmayın

Denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte tezgahlar balıkla doldu ancak bazı satıcıların tezgahların üzerine mavi veya mor ışık yerleştirerek balıkların kusurlarını gizlediği ortaya çıktı. 'nın Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce mavi ve mor ışık kullanarak balıkların kusurlarını saklayan işletmelere 'hileli satış yapmaktan' yasal işlem uyguladı. Hileli satışı yaptığı belirlenen iş yerleri hakkında ekiplerce tutanak tutuldu, mavi ışıkların sökülmesi için süre verildi.

Son dakika haberi: Balık tezgahındaki büyük hile! Buna sakın kanmayın

'IŞIĞIN RENGİ VE ŞİDDETİ ÖNEMLİ'

Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, vatandaşları ışık hilesine karşı uyardı. Tezgahların üzerindeki ışığın gün ışığı şeklinde olması gerektiğini belirten Ayas, " tezgahlarının ışıklandırılmasında ışığın rengi ve şiddeti önemli. Kullanılan ışığın yeterli miktarda ve gün ışığı şeklinde olması gerekir. Eğer renkli ışık kullanılıyorsa balığın rengini ve bazı fiziksel özelliklerini göremeyebilirsiniz.

Son dakika haberi: Balık tezgahındaki büyük hile! Buna sakın kanmayın

Çünkü ortam ışıklandırması bunu engeller. Bu da su ürünlerinde hileli satış yapıldığını düşündürür. Balıkların tazelik kriteri vardır. Bu kriterlerin birçoğu gözle tespit edilir. Balığın rengi ve parlaklığı belirlenir. Solungaç rengi kırmızı olmalıdır. Gözleri bulanık olmamalıdır, canlı bir göz rengine sahip olmalı.

Son dakika haberi: Balık tezgahındaki büyük hile! Buna sakın kanmayın

Eğer renkli ya da düşük ortam ışıklandırması kullanılırsa tüketici ayırt edici özellikleri fark edemez. Burada da hileli satış akla gelir. Ortam ışıklandırması normal ışık şiddetinde olması gerekir ve gün ışığı dediğimiz ledlerle ışıklandırılmalı" dedi.

Son dakika haberi: Balık tezgahındaki büyük hile! Buna sakın kanmayın

'BALIK GÜN IŞIĞINDA KENDİSİNİ GÖSTERİR'

'deki pazarda satan esnaflar, gün ışığının yetersiz olması nedeniyle aydınlatma lambası kullandıklarını belirtti. Balıkçılar, bu ışıkların müşterileri yanıltmaya yönelik olmadığını öne sürdü.

Son dakika haberi: Balık tezgahındaki büyük hile! Buna sakın kanmayın

Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, vatandaşların balıkları daha rahat görüp seçebilmesi için tezgahlarında gün ışığı kullandıklarını söyledi. Tezgahların karanlık olmasının vatandaşların aleyhine olduğunu belirten Polat, " gün ışığında kendisini gösterir.

Son dakika haberi: Balık tezgahındaki büyük hile! Buna sakın kanmayın

Burası kapalı alan olduğu için aydınlatma olarak gün ışığı kullanıyoruz. aydınlık ortamda seçilir. Müşterinin balığın daha net bir şekilde görüp alması için aydınlatma sağlıyoruz. Karanlık olması müşterinin aleyhinedir" diye konuştu.

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SON DAKİKA HABERİ | Balık alacaklar dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin! Balık tezgahında büyük hile...
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