SON DAKİKA HABERİ | Balık alacaklar dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin! Balık tezgahında büyük hile...

Denizlerde av yasağının kalkması ile beraber tezgâhlar balıkla doldu, taştı. Balık tüketmek isteyen vatandaşları bekleyen tehlike ise ortaya çıktı. Bazı satıcıların tezgâhlarda yaptığı ışık hilesi ile balıklardaki kusurları gizlemeye çalıştığı görüldü. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, Mersin'de balık tezgâhındaki hilelere karşı tüm vatandaşlara uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları…

BALIK TEZGÂHINDA RENKLİ IŞIK HİLESİ

Eylül ayının gelmesi ile birlikte pazarlarda balık tezgâhları kuruldu. Balık tüketmek isteyen vatandaşları bu tezgâhlarda bekleyen tehlike ise gözler önüne serildi