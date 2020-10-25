Son dakika haberi: Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Odasında bulunan not yürekleri dağladı...

Diyarbakır'da Matematik Öğretmenliği bölümü okuyan Melek Aslan'ın erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülmesi herkesi derinden yaraladı. Eski sevgili Orhan Vatansever'in Melek'i 'fuhuş' ve 'dolandırıcılıK' ile suçladığı ailesini bu konuda sürekli doldurduğu bunun sonucunda da Mustafa Aslan'ın ablasını öldürdüğü ortaya çıktı. Orhan Vatansever, Sakarya'da yakalanırken Melek Aslan'ın kardeşiyle buluşmaya giderken çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre Melek'in kaldığı odadan çıkan not da yürekleri burktu...

SON DAKİKA HABERİ: MELEK ASLAN'IN ÖLÜME YÜRÜDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! ODASINDAKİ NOT...

Eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından tabancayla vurularak öldürülen, Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu Melek Aslan'ın (24) buluşmaya gittiği anlardan görüntülere Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Melek'in kaldığı apart odasında bulunan, "Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama 'seni seviyorum' demedim" yazılı notu ise yürek burktu.