Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Melek Aslan cinayetinde azmettirici eski sevgili Orhan Vatansever adliyeye sevk edildi!

haberi: cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyeye sevk edildi!

Az önce gelen bilgisine göre cinayetini azmettiren 35 yaşındaki adliyeye sevk edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı mahkeme tarafından tutuklandı. Melek Aslan'ı erkek kardeşi Mustafa Aslan'a öldürten Orhan Vatansever'in daha önce de Melek'i tehdit ettiği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 16:45 Son Güncelleme: 25.10.2020 16:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Melek Aslan cinayetinde azmettirici eski sevgili Orhan Vatansever adliyeye sevk edildi!

Diyarbakır'da erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde Melek Aslan'ın son görüntüleri de ortaya çıkmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için çarşamba günü Diyarbakır'a geldi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti.

Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Son dakika haberi: Melek Aslan'ın ölüme yürüdüğü o görüntüler ortaya çıktı! Odasında bulunan not...

Melek'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever,Sakarya'da gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a getirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Vatansever, dün sorguya alındı. Emniyetteki sorgusu bugün tamamlan Vatansever, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye getiriyen Vatansever'in savcılık sorgusu sürüyor.

Son dakika! Diyarbakır'da kadın cinayeti! Melek Aslan'ın ölüme yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Melek Aslan cinayetinde azmettirici eski sevgili Orhan Vatansever adliyeye sevk edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA