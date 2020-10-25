Son dakika haberi: Melek Aslan cinayetinde azmettirici eski sevgili Orhan Vatansever adliyeye sevk edildi!

Diyarbakır'da erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde Melek Aslan'ın son görüntüleri de ortaya çıkmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için çarşamba günü Diyarbakır'a geldi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti.