Son dakika hava durumu... Bugün sis, yarın sağanak! Başta İstanbul olmak üzere birçok ile hava durumu uyarısı yapıldı

Son dakika haberler… MGM'nin günlük hava durumu tahminlerine göre; bugün sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok ilde yer yer pus ve sis hadisesinin gerçekleşeceği bildirildi. Yaşanan bu hadise nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarına ait hava durumu raporunda ise Marmara Bölgesi'ne sağanak yağış uyarısında da bulundu. İşte son dakika hava durumu raporunun detayları…

İSTANBULLULAR DİKKAT! BUGÜN SİS YARIN SAĞANAK…

Bugüne ait gelen değerlendirmelerde hava durumunun ülke genelinde parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilirken geçtiğimiz gün de sisli havaya uyanan İstanbul, bugüne de sis ve pus hadisesi ile merhaba dedi. Öte yandan Meteoroloji hava durumu değerlendirmelerinde Marmara Bölgesi'nde yarın ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor…