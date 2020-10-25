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Son dakika ... Bugün sis, yarın sağanak! Başta olmak üzere birçok ile hava durumu uyarısı yapıldı

Genel Müdürlüğü'nün son dakika değerlendirmelerine göre; Marmara bölgesi başta olmak üzere , Batı Karadeniz'de pus ve sis hadisesinin gerçekleşeceği bildirildi. Öte yandan gece saatleriyle beraber , , ve çevrelerini etkisi altına alacak olan sağanak yağış haftanın ilk gününde 'da da etkisini gösterecek. Öte yandan hava durumu tahminlerinde sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 25.10.2020 07:33 Son Güncelleme: 25.10.2020 07:37 ABONE OL
Son dakika hava durumu... Bugün sis, yarın sağanak! Başta İstanbul olmak üzere birçok ile hava durumu uyarısı yapıldı

Son dakika haberler… MGM'nin günlük tahminlerine göre; bugün sabah saatlerinde başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok ilde yer yer pus ve sis hadisesinin gerçekleşeceği bildirildi. Yaşanan bu hadise nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulunan Genel Müdürlüğü yarına ait hava durumu raporunda ise Marmara Bölgesi'ne sağanak yağış uyarısında da bulundu. İşte son dakika hava durumu raporunun detayları…

İSTANBULLULAR DİKKAT! BUGÜN SİS YARIN SAĞANAK…

Bugüne ait gelen değerlendirmelerde hava durumunun ülke genelinde parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilirken geçtiğimiz gün de sisli havaya uyanan İstanbul, bugüne de sis ve pus hadisesi ile merhaba dedi. Öte yandan Meteoroloji hava durumu değerlendirmelerinde Marmara Bölgesi'nde yarın ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor…

Son dakika hava durumu... Bugün sis, yarın sağanak! Başta İstanbul olmak üzere birçok ile hava durumu uyarısı yapıldı

METEOROLOJİ UYARDI

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Son dakika hava durumu... Bugün sis, yarın sağanak! Başta İstanbul olmak üzere birçok ile hava durumu uyarısı yapıldı

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu... Bugün sis, yarın sağanak! Başta İstanbul olmak üzere birçok ile hava durumu uyarısı yapıldı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu... Bugün sis, yarın sağanak! Başta İstanbul olmak üzere birçok ile hava durumu uyarısı yapıldı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu

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Son dakika hava durumu... Bugün sis, yarın sağanak! Başta İstanbul olmak üzere birçok ile hava durumu uyarısı yapıldı
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