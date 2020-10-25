Son dakika hava durumu... Bugün sis, yarın sağanak! Başta İstanbul olmak üzere birçok ile hava durumu uyarısı yapıldı

Son dakika haberler… MGM'nin günlük hava durumu tahminlerine göre; bugün sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok ilde yer yer pus ve sis hadisesinin gerçekleşeceği bildirildi. Yaşanan bu hadise nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarına ait hava durumu raporunda ise Marmara Bölgesi'ne sağanak yağış uyarısında da bulundu. İşte son dakika hava durumu raporunun detayları…
Bugüne ait gelen değerlendirmelerde hava durumunun ülke genelinde parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilirken geçtiğimiz gün de sisli havaya uyanan İstanbul, bugüne de sis ve pus hadisesi ile merhaba dedi. Öte yandan Meteoroloji hava durumu değerlendirmelerinde Marmara Bölgesi'nde yarın ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor…
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu