Son dakika: Kargocuyu döverek öldürmüştü! Katil tutuklandı...

İstanbul'un ilçelerinden Çekmeköy'de bir kargo firmasında çalışan ve teslimat yapmak isteyen 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, adresin eksik yazılması nedeniyle adresi bulamayınca kargo sahibi tarafından döverek öldürülmüştü. Yakalanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.