Son dakika: Kargocuyu döverek öldürmüştü! Katil tutuklandı...

İstanbul'un ilçelerinden Çekmeköy'de bir kargo firmasında çalışan ve teslimat yapmak isteyen 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, adresin eksik yazılması nedeniyle adresi bulamayınca kargo sahibi tarafından döverek öldürülmüştü. Yakalanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Ali İbin
Kargo çalışanı, 19 Ekim 2020'de teslimatını yapmak istediği kargo paketinin adres kısmının eksik yazıldığını fark ederek kargonun alıcısı Tayfun Ş.'yi aramış, Tayfun Ş. ise kargonun teslim edilmemesini gerekçe göstererek yanına gelen kargo görevlisi Mehmet Ali İbin'e saldırmıştı.
Katil Tayfun Ş.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığılan İbin, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından gözaltına alınan Tayfun Ş, işlemlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilerek 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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