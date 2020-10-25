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Son dakika: Kargocuyu döverek öldürmüştü! Katil tutuklandı...

Çekmeköy'de meydana gelen ve sosyal medyanın gündemine oturan korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Adresi bulamadığı gerekçesiyle dövülen ve yaşamını yitiren kargo görevlisi Mehmet Ali İbin'in cinayet zanlısı Tayfun Ş. yakalandı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 25.10.2020 12:39 Son Güncelleme: 25.10.2020 13:04 ABONE OL
Son dakika: Kargocuyu döverek öldürmüştü! Katil tutuklandı...

İstanbul'un ilçelerinden Çekmeköy'de bir kargo firmasında çalışan ve teslimat yapmak isteyen 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, adresin eksik yazılması nedeniyle adresi bulamayınca kargo sahibi tarafından döverek öldürülmüştü. Yakalanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Ali İbin

Kargo çalışanı, 19 Ekim 2020'de teslimatını yapmak istediği kargo paketinin adres kısmının eksik yazıldığını fark ederek kargonun alıcısı Tayfun Ş.'yi aramış, Tayfun Ş. ise kargonun teslim edilmemesini gerekçe göstererek yanına gelen kargo görevlisi Mehmet Ali İbin'e saldırmıştı.


Katil Tayfun Ş.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığılan İbin, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Tayfun Ş, işlemlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilerek 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Son dakika: Kargocuyu döverek öldürmüştü! Katil tutuklandı...
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