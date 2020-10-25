Son dakika: Parktaki iğrenç olayda flaş gelişme! Sapığa dava açıldı...

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir parkta iki çocuğu istismar etmek için kaçırmaya çalıştığı iddia edilen ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 10 dakikada yakalanan şüpheliden aileler ayrı ayrı şikâyetçi oldu. Çifte istismar şüphelisine çifte dava açıldı.

İddialara göre 'çocuğa karşı cinsel istismar' olayı 22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.15 sıralarında İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. İddialara göre parktaki iki çocuğun elinden tutarak kaçırmaya çalışan şüpheli H.S.A, çocukların ailelerinin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı fakat Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından 10 dakikada yakalandı.

DAVACI VE ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Üç yaşında olan Ö.E. ve dokuz yaşındaki Ş.A. isimli mağdur çocuklar muhafaza altına alındı. Anne C.A. (29), gözaltına alınan şüphelinin çocuğunu kaçırmaya ve istismar edeceğine kanaat getirdiğini söylediği şüpheliden davacı ve şikâyetçi oldu. Ö.E. isimli mağdur çocuğun ailesi de şüpheliden şikâyetçi ve davacı oldu. Ailelerin ayrı ayrı şikâyetçi olduğu çifte istismar şüphelisine çifte dava açıldı.